كشفت الشركة العالمية، عن سبب الانقطاع الذي حصل في مباراة النصر والعدالة أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك، والتي انتهت بفوز النصر.

وأوضحت الشركة العالمية، أن الانقطاع كان بسبب تدخل التردد الخاص بالبث عبر القمر الصناعي، مشيرة إلى أن مزود خدمة الأقمار الصناعية أقر بهذا الخطأ.

ولفتت إلى أن مزود الخدمة أكد من جانبه البحث عن المتسبب وتطبيق كل الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، كما تعهد بعدم تكراره.

وأكدت لجميع مشاهدي دوري روشن أن أسباب الخلل التقني في المباراة كانت خارجة عن إرادتها، مؤكدة حرصها الدائم على حل هذه المشاكل وضمان عدم تكرارها في المستقبل.