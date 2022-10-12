كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، عن خطوات تغيير وتوثيق رقم الجوال في المنصة، وذلك في 3 حالات مختلفة تخص رقم الجوال المسجل في حساب المستخدم.

وأشارت منصة أبشر، إلى أنه في حالة إذا كان رقم الجوال القديم متاحاً ويمكن الدخول على الحساب من خلاله، يتم تسجيل الدخول على المنصة واختيار “معلومات المستخدم”، ثم إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد، واختيار حفظ وإدخال رمز التحقق من رقم الجوال الجديد.

وأوضحت أنه إذا كان رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على الحساب لأنه ملغي أو مفقود، فيجب زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية، واختيار “تحديث رقم الجوال” وإتمام الخطوات، ثم تسجيل الدخول على المنصة من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.

وتابعت أنه في حالة إذا كان لدى المستخدم رقم جوال آخر مسجل على الهوية، فيمكن تغيير الرقم عبر زيارة موقع “أبشر”، واختيار أيقونة “تغيير رقم الجوال”، ثم إكمال الخطوات المطلوبة.