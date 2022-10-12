أبدى عدد من المستفيدين، سعادتهم لدى تسلّمهم وحدات سكنية من برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن فعاليات معرض “ريستاتكس جدة العقاري”.

وأعرب أحد المستفيدين عن فرحته بتسلمه وحدته السكنية، مطالبا الجميع بالاستفادة من هذه البرامج السكنية ومنتجاتها ذات الجودة العالية.

فيما عبر مستفيد آخر عن سعادته البالغة لتسلم وحدته السكنية، رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة التي تعمل على تطوير وتوفير بيئة سكن دائمة للمواطنين.