أقام رجل مصري دعوى نشوز أمام محكمة مصرية، ضد زوجته لإثبات خروجها عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.

وقال الرجل المصري فى دعواه إن زواجهما لم يستمر أكثر من 90 يوما، ولم يستطع الاستمرار فى هذا الزواج المتعب، مضيفا: “مقدرتش استحمل سنة جواز، بسبب عصبيتها المفرطة لأتفه الأسباب، واعتيادها تكسير أثاث المنزل”.

وتابع أنها لم تأخذ في اعتبارها تكسير المنزل إلا على رأسه والتسبب له بعدة إصابات خلال فترة زواجهما، مشيرا إلى توجهه إلى محكمة مصرية لأنه غير قادر على دفع المؤخر والذى يصل إلى 200 ألف جنيه.