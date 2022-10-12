تحدثت استشارية المخ والأعصاب، الدكتورة فوزية بامقدم عن قصة طفلة أصيبت بإعاقة على يد مشعوذ بسبب معتقدات أهلها في الجن ورفضهم العلاج الطبي لمرض الصرع.
وقالت فوزية بامقدم، إن الطفلة كان عمرها 8 سنوات ومصابة بالصرع ولكن والدها رفض العلاج وقال عندها جن، وذهب بها لمشعوذ في أحد أحياء الرياض، مشيرة إلى أن المشعوذ كان يخنق الطفلة ويجلس على صدرها، وكانت تتعرض للإغماء بسبب نقص الأكسجين وبعد 8 جلسات أصيبت بإعاقة وأصبحت لا تتكلم ولا تتحرك.
ولفتت إلى أنه بعد إعاقة الطفلة قرر والدها العودة بها إلى المستشفى لعلاجها من الصرع.
وأوضحت أن الصرع ليس مرض مُزمن والمريض يتعافى منه تماما بالأدوية الطبية، مشيرة إلى المعتقدات في “الجن والمس” أكثر ما نعانيه مع مريض الصرع.
د فوزية بامقدم -استشاري مخ وأعصاب: الصرع ليس مرض مُزمن والمريض يتعافى منه تماما بالأدوية الطبية @EEGroup07@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/M12EogkHOP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2022
المشعوذ كان يخنقها فأصيبت بإعاقة…
استشاري مخ وأعصاب تروي مأساة طفلة على يد "مشعوذ" بسبب معتقدات أهلها في "الجن والمس" ورفضهم العلاج الطبي لمرض الصرع @EEGroup07@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KegU4SYkTg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2022
د فوزية بامقدم -استشاري مخ وأعصاب: المعتقدات في "الجن والمس" أكثر ما نعانيه مع مريض الصرع @EEGroup07@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dHWsxcGvRA
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2022
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