تحدثت استشارية المخ والأعصاب، الدكتورة فوزية بامقدم عن قصة طفلة أصيبت بإعاقة على يد مشعوذ بسبب معتقدات أهلها في الجن ورفضهم العلاج الطبي لمرض الصرع.

وقالت فوزية بامقدم، إن الطفلة كان عمرها 8 سنوات ومصابة بالصرع ولكن والدها رفض العلاج وقال عندها جن، وذهب بها لمشعوذ في أحد أحياء الرياض، مشيرة إلى أن المشعوذ كان يخنق الطفلة ويجلس على صدرها، وكانت تتعرض للإغماء بسبب نقص الأكسجين وبعد 8 جلسات أصيبت بإعاقة وأصبحت لا تتكلم ولا تتحرك.

ولفتت إلى أنه بعد إعاقة الطفلة قرر والدها العودة بها إلى المستشفى لعلاجها من الصرع.

وأوضحت أن الصرع ليس مرض مُزمن والمريض يتعافى منه تماما بالأدوية الطبية، مشيرة إلى المعتقدات في “الجن والمس” أكثر ما نعانيه مع مريض الصرع.