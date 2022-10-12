أعلنت شركة جدارة لخدمات القوى العاملة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل بمجال السكرتارية و الموارد البشرية للسعوديين فقط “توظيف عاجل”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

1- سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).

2- إداري موارد بشرية (HR Admin)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية ذات الصلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-1) سنة في المجال.

– مهارات جيدة في استخدام الحاسب وبرامج (MS Office).

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم على وظائف جدارة، تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

– ( [email protected] )

– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) باللغة الإنجليزية في العنوان.