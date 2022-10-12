توفي أمس الثلاثاء المهندس فخري شهاب الخبير الاقتصادي الكويتي، وذلك عن عمر ناهز 101، والذي حول الكويت من عملة الروبية الهندية إلى عملتها الخاصة الدينار.

ولد “شهاب” في البصرة إلا أنه حصل على الجنسية الكويتية في عام 1959، وكان على علاقة قوية مع جابر الأحمد أمير الكويت الذي احتضنه ودعمه في مسيرته حتى تمكن من الحصول على الجنسية الكويتية.

وغادر فخري شهاب العراق إلى مصر في عام 1945 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون، وهناك تحول إلى الاقتصاد وبرع فيه وحصل في لندن من جامعة أوكسفورد على شهادة الدكتوراه في هذا المجال.

كما عمل في سكرتارية هيئة الأمم المتحدة ثم مستشارا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء العراقي، ثم مستشارا اقتصاديا للحكومة الكويتية وصاحب الفضل في ظهور عملتها الخاصة.