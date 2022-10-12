أجرى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء، زيارة لزميله في رحلة الفضاء عبر مكوك ديسكفري عام 1985، العميد طيار عبدالمحسن البسام.

ونشر العميد طيار عبدالمحسن البسام، عبر حسابه الشخصي على تويتر، صورًا من الزيارة، معلقًا: “تشرفت هذا المساء بزيارة أخي وصديقي سمو الأمير سلطان بن سلمان والأمير أحمد بن فهد بن سلمان في منزلي”.

ترشيح الأمير سلطان بن سلمان لرحلة ديسكفري

وفي عام 1985، قامت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية بترشيح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وهو طيار مدني بالأصل وله خبرة في قيادة بعض الطائرات (1,000 ساعة طيران) ويحمل رخصة طيران تجاري، ويبلغ من العمر وقتها 28 عامًا، من مواليد مدينة الرياض.

وخضع الأمير سلطان بن سلمان آل سعود قبل رحلته لمراحل تدريبية عالية المستوى منها: كيفية نشر القمر الصناعي العربي على بعد 320كم من سطح الأرض، وكذلك كيفية التصوير باستخدام آلة تصوير من طراز (هاسلبلاد – 500) لالتقاط صور التضاريس الجيولوجية لشبه الجزيرة العربية.

وفي يوم 29 رمضان 1405هـ الموافق 17 يونيو 1985م، جاءت الوفود من جميع أنحاء المعمورة لتأخذ أماكنها المخصصة في المدرجات المطلة على المنصة الحاملة للمكوك الفضائي ديسكفري، وتمت الرحلة في موعدها المحدد، وفي هذه اللحظات أخذ العالم ـ ولا سيما العربي والإسلامي ـ يتابع تفاصيل انطلاقة أول رائد فضاء عربي مُسلم، لينتقل بالعرب من مرحلة مراقبة التقدم التقني الحديث في مجال الفضاء إلى المواكبة والمشاركة في هذا المجال.

وفي اليوم الثالث، انصرف رائد الفضاء العربي الأمير سلطان وزميله الفرنسي باتريك بودري إلى إجراء مجموعة من التجارب الخاصة بتجربتهم الطبية المشتركة لرصد سلوك أعضاء الجسم البشري في حالة انعدام الوزن.

رحلات مكوك ديسكفري خلال 27 عامًا

ويعد مكوك الفضاء ديسكفري، هو أحد المركبات المدارية الثلاثة التي تعمل ضمن اسطول مكوكات فضاء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للنقل الفضائي، وعندما كان طيرانه الأول عام 1984، ديسكفري أصبح ثالث مركبة مدارية والآن أقدم مركبة مدارية في الخدمة.

وأنهى المكوك رحلته الاخيرة التي استمرت 12 يوماً عائداً من المحطة الفضائية الدولية، بهبوطه في 9 مارس 2011 قبل الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي لفلوريدا في مركز كينيدي الفضائي بولاية فلوريدا منهياً مدة خدمته المميزة التي استمرت 27 عاماً.

العميد طيار عبدالمحسن البسام

ويعتبر عبد المحسن حمد البسام هو ضابط متقاعد في سلاح الجو الملكي ورائد فضاء سابق، وكان احتياطي متخصص الحمولة، وعمل كـ قائد احتياطي لمركبة فضائية، فيما ولد في 12 ديسمبر 1948 في محافظة عنيزة.

وتخرج العميد طيار عبدالمحسن البسام، من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض (بكالوريوس العلوم في علوم الطيران)، وكان طيارا مقاتلا في القوات الجوية الملكية، وعمل بعد ذلك كملحق لسلاح الجو السعودي في سفارة المملكة في لندن، المملكة المتحدة، وهو متزوج ولديه ابنان وثلاث بنات.