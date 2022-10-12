وضع ألفي هالاند والد ومدير أعمال المهاجك النرويجي إرلينغ هالاند، خطة انتقال نجله إلى ريال مدريد بعناية، وقد تصبح حقيقة واقعة في غضون عامين.

وسينظر والد “هالاند” إلى الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي البالغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني، على أنه قيمة جيدة لأي عملاق أوروبي يريد إنفاق مبالغ كبيرة على مهاجم صريح يملك أرقاما قياسية مذهلة.

كما أن ريال مدريد سيأتي بلا شك وهو يشعر وكأنه وجهة نهائية للاعب يريد السيطرة على هذه اللعبة.

ويتناقص قيمة الشرط الجزائي لرحيل هالاند تدريجيا مع مرور الوقت على مدار السنوات الخمس لعقده مع سيتي، ولكنها ستمثل انتقالًا ضخمًا بغض النظر.

وتبدأ المحادثات حول هالاند في الأفق في مانشستر سيتي، على الرغم من صعوبة الهروب من فكرة أن مستقبله مرتبط بمستقبل غوارديولا، حيث يستعد المدير الفني للتفاوض بشأن عقده الخاص في الأشهر المقبلة.