كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة.

وأوضحت الشركة، أن المستوى التعليمي: درجة البكالوريوس في الهندسة (يفضل تخصص الألبان / الميكانيكية / الكهربائية / الهندسة الصناعية)، أو درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو أي درجة أخرى ذات صلة في المشتريات أو إدارة سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال حسبما يكون مناسبًا لهذا الدور.

ويأتي ذلك بالإضافة، دبلوم / تعليم محدد: سيكون مؤهل CPM / CIPS / CIPP ميزة، الحد الأدنى من الخبرة: 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة، المعرفة والمهارات والخبرة المحددة في 3 من أصل 5 مجالات مدرجة أدناه مطلوبة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 11 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف