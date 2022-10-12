شهدت بلدة كيمبرلي في جنوب أفريقيا جريمة مروعة عندما اغتصب 3 ذئاب بشرية سيدة ثلاثينية وقاموا بإحراقها حية في واقعة مأساوية ومروعة من نوعها.

واستدرج 3 رجال مجرمين السيدة التي تبلغ من العمر 34 عاما إلى حديقة في روديبان بالبلدة الأفريقية ثم اعتدوا عليها، فيما صب الـ 3 رجال المجرمين جسد السيدة بالبارافين وأشعلوا فيها النيران، بينما وصفته الشرطة بأنه «جريمة كراهية» محتملة.

وتوفيت السيدة الثلاثينية يوم الأحد الماضي متأثرة بجراجها في المستشفي بعدما نقلت إليها بعد الاعتداء عليها من الـ 3 ذئاب البشرية.