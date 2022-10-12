استعرضت الشابة السعودية هالة عبد الرحمن خريجة تقنية شبكات، تجربتها في مجال صيانة أجهزة الجوال.

وتفصيلا، أوضحت “هالة” أنها سبق وعملت في هذا المجال ومع الممارسة وامتلاك المهارة وحب المجال، قررت أن تكون صاحبة محل بدلًا من استمرارها كموظفة فقط.

وتابعت: “أنا أحب الأشياء التي تكون عملية أكثر من كونها نظرية، وهي في النهاية قدرات سواء امرأة أو رجل، في كل الأحوال، سواء في مجال الصيانة أو غير مجال الصيانة”، بحسب قناة “العربية”.

كما أشارت إلى أنها قامت بتدريب شابات وشباب في هذا المجال وأخذوا بعضًا من الخبرة من ناحية الفك والتركيب، وأضافت: “لا يوجد شيء اسمه مستحيل، أو مجال مخصص للرجال فقط أو النساء فقط”.