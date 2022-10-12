أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن انخفاض سعر النفط حاليًا يؤكد أن قرار “أوبك+” كان قرارًا مسؤولًا يتعلق باستقرار السوق النفطية وليس قرارًا سياسيًا.

وأوضح الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن هذا القرار يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين وأخيرًا يؤكد أن التصريحات الأمريكية الأخيرة كردة فعل لقرار الخفض لها علاقة بأي شيء غير ارتفاع سعر النفط.

وأشار إلى أنه جاء في تصريح وزير الطاقة أن “أوبك+” في حالة مراقبة مستمرة للأسعار ولوضع السوق وبالتالي إذا دعت الحاجة إلى زيادة الإنتاج ستفعل، وإذا دعت الحاجة إلى خفضه -كما حدث- فستفعل أخيرًا لماذا تبيع أمريكا الغاز بأربع أضعاف سعره لحلفائها الخُلّص في أوروبا؟! إن لم تستح صرّح بما شئت.