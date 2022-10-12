أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن النادي الأهلي سيتصدر دوري يلو وسيعود بقوة تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال “عصام الدين” في حديثه: “موسيماني مخطط جيد ومتأكد أن كل الجهاز سيغيرهم موسيماني وهنشوف أهلي مختلف بعد العودة، وسيتصدر بقوة تحت قيادة موسيماني”، بحسب برنامج “المنتصف”.

وكان الأهلي قد حقق فوزه الأول تحت قيادة “موسيماني”، بعد تغلبه على نظيره نجران بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.