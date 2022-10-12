كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة فتح باب التوظيف “رجال / نساء” للوظائف الإدارية والهندسية، وتدعو الراغبين التقدم على الوظائف، وذلك وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:
الوظائف:
– أخصائي إداري.
– أخصائي استثمار.
– مصمم عمراني.
– محلل أعمال.
– مهندس إدارة مشاريع.
– مهندس معماري.
– مهندس نظم معلومات جغرافية.
– مهندس تخطيط حضري.
المزايا المالية:
– بدل نقل.
– بدل سكن.
– تأمين طبي.
كما أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م من خلال رابط الموقع.
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