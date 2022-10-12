كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة فتح باب التوظيف “رجال / نساء” للوظائف الإدارية والهندسية، وتدعو الراغبين التقدم على الوظائف، وذلك وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

الوظائف:

– أخصائي إداري.

– أخصائي استثمار.

– مصمم عمراني.

– محلل أعمال.

– مهندس إدارة مشاريع​.

– مهندس معماري.

– مهندس نظم معلومات جغرافية.

– مهندس تخطيط حضري.

المزايا المالية:

– بدل نقل.

– بدل سكن.

– تأمين طبي.

كما أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م من خلال رابط الموقع.