كشفت تقارير صحافية، أنه تواجه شركة “أبل” الأمريكية، حالياً إحراجاً كبيراً مع مراكز خدمة الطوارئ؛ وذلك بسبب خلل كبير بميزة “اكتشاف الاصطدام” التي تتمتع بها أجهزة “أيفون 14” وساعة “أبل واتش ألترا”.

وتسعى الميزة الجديدة، إلى تحليل اصطدام الأجهزة بشكل مغلوط؛ حيث تقوم تلقائياً بالاتصال بخدمة الطوارئ لطلب النجدة، وتكررت هذه المواقف المحرجة مع العديد من المستخدمين في ولاية أوهايو وغيرها من الولايات.

وأكّد مستخدمون أن أجهزتهم اتصلت تلقائياً بخدمة الطوارئ 911 عند تفعيل الميزة في بعض الأماكن مثل السيارات والملاهي.