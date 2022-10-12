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الاربعاء12 اكتوبر

دولة تلزم الرجل بالزواج من 4 نساء قبل بلوغ الأربعين

منذ 25 دقيقة
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يتسم الشعب الصومالي بعادات وطقوس غريبة في الزواج منها إلزامه بالزواج من أربع سيدات.

يبدأ الشاب بالزواج في سن 17- 18 عاما، وإذ تعدى عمره العشرين بلا زواج يتدخل أعيان قبيلته لاعتقادهم أن هذا يجلب لهم العار أمام القبائل الأخرى.

كما أن للشاب حرية اختيار زوجته الأولى وبعد أن تنجب مولوده الأول، تقوم والدته بإهدائه زوجة ثانية من اختيارها.

ويحتفل الرجل بعيد ميلاده الثلاثين بزوجة ثالثة، أما الرابعة فعليه أن يتزوجها قبل بلوغه سن الأربعين، فإذا بلغ الأربعين دون زواجه من 4 نساء فيكون بمثابة العار بالنسبة له.

 

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