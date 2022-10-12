تحدث فهد العتيبي متحدث التدريب التقني، عن تفاصيل بدء التقديم على برنامج البكالوريوس في الكليات التقنية الأحد المقبل.

وأوضح “العتيبي” في حديثه، أنبوابة التسجيل تفتح مع بداية كل فصل من نظام الفصول الثلاثة، حيث يتم التقديم عبر بوابة “قبولي”.

كما أشار إلى أنه تم تقديم الدعم للمتدربين في الفترة المسائية المؤسسة؛ وذلك من خلال تخفيض تكلفة رسوم الساعات التدريبية في الدبلوم والبكالوريوس، بحسب قناة “الإخبارية”.

فيديو | متحدث "التدريب التقني" فهد العتيبي لـ #الإخبارية: لدعم المتدربين في الفترة المسائية المؤسسة خفضت تكلفة رسوم الساعات التدريبية في الدبلوم والبكالوريوس#النشرة_الأولى pic.twitter.com/vbo9B5iXq4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022