أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– قيادة إدارة المياه

Water Management Lead

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة أو الإدارة البيئية من جامعة معترف بها.

يفضل الحصول على درجة الماجستير في هندسة المياه أو إدارة الأعمال.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع المياه والبيئة.

المهام الوظيفية:

إعداد التقارير الفنية والملخصات التنفيذية عن الأمور المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

التحقق من دقة رسومات التصميم الفنية ومطابقتها لمتطلبات المشروع.

إعداد تقارير أداء شهرية وربع سنوية وسنوية للإدارة التنفيذية.

الاتصال والتنسيق مع كل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ، مثل المستشارين الفنيين والسلطات المحلية.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على رابط الموقع.