أكد استشاري طب الأسرة الدكتور وليد البديوي، إن ارتفاع درجة حرارة الجسم يعتبر عرضًا أكثر من مرض، مضيفًا أن بعض الأشخاص تأتيهم الأمراض على شكل انخفاض في الحرارة وليس ارتفاعها.

وقال وليد البديوي، خلال برنامج “صباح السعودية” على قناة السعودية، أن ارتفاع الحرارة يدل على “التهابات أو عدوى، وجود أورام حميدة أو غير حميدة، الروماتيزم”، لافتًا إلى أن الحرارة أحياناً تكون لمصدر غير معروف.

وأصدر استشاري طب الأسرة، تحذيرًا من استخدام العلاجات الشعبية مثل “الزنجبيل والشاي الأخضر والليمون” بهدف تخفيض درجة الحرارة دون معرفة سبب ارتفاع حرارة الجسم.