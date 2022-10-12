تحدثت الدكتورة لمياء البراهيم استشارية إعلامية، عن أعراض الاحتراق الوظيفي وآثاره السلبية على الموظف وما يسببه له من أمراض مزمنة.

وأوضحت “لمياء” أن الاحتراق الوظيفي يدخل فيها فقدان الشغف وعدم القدرة لتقديم المزيد لوظيفته، كما تظهر عليه آثار نفسية من توتر واحباط وأعراض جسدية ترتبط بالتوتر مثل الصداع التوتري.

وعن علاجات الاحتراق النفسي أو التهميش في العمل، أشارت إلى أنه يجب في تلك الحالات التعامل مع الاحتراق الوظيفي باعتبارها اجادة دراسية والاستفادة من الوقت في تطوير الذات، بحسب قناة “الرسالة”.

د. لمياء البراهيم توضح أبرز أعراض الاحتراق الوظيفي: آثار نفسية وجسدية قد تقود لأمراض مزمنة#سهرة_الرسالة#الرسالة

@DrLalibrahim pic.twitter.com/pCzD1i72L4 — قناة الرسالة (@alresalahnet) October 11, 2022

د. لمياء البراهيم: أبرز العلاجات للاحتراق النفسي أو التهميش هو التوجه نحو تعلم أمور جديدة#سهرة_الرسالة#الرسالة

@DrLalibrahim pic.twitter.com/OPQgXNMS9O — قناة الرسالة (@alresalahnet) October 11, 2022