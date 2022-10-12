شهدت إسبانيا اجراء أول عملية ناجحة في العالم لزراعة أمعاء لطفلة إسبانية عمرها 17 شهرا من متبرع توفي بسبب قصور في القلب.

وأفادت مستشفى لاباث في مدريد أنه تم إجراء العملية الجراحية للطفلة، وأصبحت حالة ممتازة في منزلها مع والديها د.

وتضمنت العملية التي تم اجرائها للطفلة نقل الأمعاء والكبد والمعدة والطحال والبنكرياس، لعلاجها من فشل معوي اُكتشف حين كان عمرها شهرا واحدا بسبب قصر أمعاءها.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا واحدة من الدول البارزة على مستوى العالم في عمليات زراعة الأعضاء، حيث جرت أكثر من 102 عملية لكل مليون نسمة في عام 2021.