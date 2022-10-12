كشفت الفاشنيستا السورية مروة راتب، عن رغبتها في دخول القفص الذهبي واعتزال السوشيال ميديا، حيث وضعت مبلغا خرافيا لقبول الزواج.

واشترطت “راتب” مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقبول الزواج، بالإضافة لشراء بيت في لندن، معلنة عن صفات فتى أحلامها.

وأضافت في مقطع فيديو لها: “مواصفات فارس الأحلام لازم يكون خلوقاً جدا ووسيماً جدا وثرياً جدا مهري 20 مليوناً ويكتب لي بيت في لندن، ما أبغي دولاً عربية لأن أغلب البيوت العربية لي بيت فيها”.

وحصد الفيديو تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عرضتها تلك الشروط لهجوم واسع من المتابعين.