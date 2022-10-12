أوضح المستشار الاجتماعي والتربوي والأسري، الدكتور أحمد المسند، أن المشاجرات الطلابية داخل المدارس لها الكثير من الأسباب التي قد تنبع من داخل المدرسة أو من خارجها.

وقال أحمد المسند، خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن من أبرز هذه الأسباب هي الغيرة بين الطلاب، بسبب الشكل الخارجي أو مدح المعلمين أو المهارة أو التفوق أو غيرها من الدوافع التي تثير مشاعر الغيرة في نفوس بعض الطلاب.

وأشار إلى أن المشاجرات قد تكون بسبب أشياء خارج المدرسة مثل وجود كراهية قديمة بين الأهل والعائلات، مضيفًا أن المشاجرات تبدأ من سن 12 – 18 أي في مراحل التعليم المتوسط والثانوي؛ وذلك بسبب طبيعة المرحلة العمرية وسرعة الاندفاع في هذا السن.

وأكد أنه يجب على الآباء والأمهات والمعلمين أن يدركوا أن الطالب في هذه المرحلة يغلب عليه سرعة الاندفاع وسرعة الغضب والرضا، ومن ثم يجب عليهم التعامل وظيفيًا مع هذه السمات، مع التواصل المستمر بين البيت والمدرسة والمرشد الطلابي.

وأضاف أن سلوك التنمر يأتي بسبب النقص في البيت، أو أن الطالب يمارس عليه التنمر بشكل أو بآخر، ومن ثم فإن المشاجرات المدرسية تكون أحيانًا بسبب الخلفية البيئية التي نشأ فيها الطالب، لافتًا إلى أنَّ الابن يرث من أبيه الصفات المكتسبة الممثلة في العنف والسلوك العدواني ويمارسها ضد زملائه في المدرسة.