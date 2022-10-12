أعلن الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة الأخضر للمعسكر الأخير استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022.

وتضمنت القائمة التي أعلن عنها رينارد: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سعود عبدالحميد.

وتشمل القائمة: سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري عبدالله عطيف، سامي النجعي، محمد البريك، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف المولد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.