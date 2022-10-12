أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 11551 نقطة (+ 37 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 82.30 ريال، وأغلق سهم “الأهلي السعودي” عند 62.40 ريال (+ 2 %).

وتصدر سهم “دار الأركان” ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 17.08 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ17 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 300 مليون ريال.

وسجل سهما “دله الصحية” و”سليمان الحبيب” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 169 ريالا (+ 2 %) للأول و237.80 ريال (+ 1 %).

في المقابل، تراجعت أسهم “بنك ساب” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد” و”مصرف الإنماء” بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وسجل سهم “مجموعة الحكير”، أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 19.76 ريال (- 2 %).

وتصدر سهم “صناعة الورق” تراجعات اليوم بنسبة 5 % عند 47.55 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ800 ألف سهم.