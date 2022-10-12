حصلت 11 فتاة على رخصة “القيادة البحرية” لبرنامج حرس الحدود التدريبي في ينبع.

ومن جانبها، قالت ملاك الجهني إحدى الفتيات الحاصلات على الرخصة، أنها تمنت الحصول على رخصة غواص، بالإضافة إلى رخضة إلى الوسائط البحرية، والتي ستستخدمها في أغراض سياحية في مدينة ينبع.

فيما أوضحت مريم الحمادي، المدير التنفيذي لجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ينبع، أن الدورة عبارة عن مجموعة من التدريبات المختلفة للصيادين من مختلف الشباب، كما أنه تم التفكير دورة للنساء، بحسب قناة “الإخبارية”.