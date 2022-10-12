توجد بعض الأشياء التي يجب أن تتوفر بصورة دائمة في مركبتك، حتى أتم الاستعداد لمواجهة أي مشكلة طارئة تظهر أثناء القيادة.

ومن بين أهم الأشياء الواجب توافرها في سيارتك أثناء القيادة، هي حقيبة الإسعافات الأولية، فربما يتعرض أحد لأي إصابة في الطريق ويلزم إسعافه حتى الوصول إلى المستشفى.

كما أن الكتالوج من بين الأشياء الهامة، حيث يحتوي كُتيب السيارة على بعض المعلومات الهامة جداً الخاصة بطرق استخدام الأنظمة وبعض الصيانات وهكذا، لذا يجب ألا يُفارق هذا الكتالوج سيارتك لأنك حتماً سوف تحتاجه.

ويعتبر شحن البطارية من الأشياء الهامة أيضا فربما تضطر ااستخدامها في حالة انخفاض جهد بطارية سيارتك، وتقوم بتوصيلها بسيارة أخرى مما يساعد على إدارة المحرك مرة أخرى.

وتأتي طفاية الحريق من بين الأشياء الهامة أيضا، فربما تكون هذه أحد أهم الأشياء التي يجب توافرها بسيارتك، حال نشوب حريق لا قدر الله.

وقد تتعرض إطارات السيارةً لبعض المشاكل مثل تفرغ الهواء من داخلها، أو نقص ضغطها، أو حتي انفجارها، ، لذا يجب أن تكون على استعداد له من خلال وجود مقياس ضغط الإطارات، ومضخة هواء للإطارات، وإطار احتياطي.