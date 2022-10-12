أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيف يمكن للمستفيد ضم خدمته في قطاع حكومي على بند المكافأة المقطوعة إلى مدد اشتراكه الحالي في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أنه يمكن ضم الخدمة السابقة إلى مدد الاشتراك الحالي في نظام التأمينات الاجتماعية وفق نظام ” تبادل المنافع ” إلكترونيا عبر خدمة ” ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية – تبادل منافع”.

وأضافت أنه يشترط لتقديـم الطلب خضوع تلك الخدمـة لنظـام التقاعـد المدنـي أو العسكري، وأن يتقدم المستفيد بالطلب قبل انتهاء خدمته في النظام الأخـيـر “نظام التأمينات الاجتماعية”.