أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنّه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، مؤكّداً في الوقت نفسه اقتناعه بأنّه “قادر على هزيمة دونالد ترامب مجدّداً”.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية إنّه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر: “سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار” بشأن انتخابات 2024.

وأكّد الرئيس الديمقراطي أنّه إذا حصل وإن اضطر لمواجهة سلفه الجمهوري في الانتخابات المقبلة “فأعتقد أنّ بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجدّداً”.

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان لا يرى في تقدّمه في السنّ ما يحول دون ترشّحه لولاية ثانية، دافع بايدن بشدّة عن قدراته على أداء مهام منصبه.

وأضاف بايدن : “سمِّ لي رئيساً، في التاريخ الحديث، فعل الكثير بقدر ما فعلت في العامين الأولين” من ولايته.