أقدمت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 62 عاما، على تخريب وتفريغ إطارات حوالي 100 سيارة دفع رباعي في الشهر الماضي.

وأوضحت العضوة والناشطة في مجموعة The Tire Extinguishers البيئية، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، سبب ذلك موضحةً أنها تشعر “بالغضب” من سائقي المركبات “المدمرة للمناخ”، لافتة إلى أنها تريد تجنيد “جيش من النساء” للانضمام إلى احتجاجها.

وذكرت السيدة آنا، أنها تستهدف سيارات الدفع الرباعي في غرب لندن أثناء عودتها من العمل بالدراجة إلى المنزل، مشيرة إلى أنها قامت بتفريغ إطارات 16 مركبة في إحدى الأمسيات.

وعن مبرراتها، قالت آنا: “تتسبب هذه السيارات بتلوث كبير يؤثر علينا، كما أن سائقيها يرهبون راكبي الدراجات والمشاة”.

وأضافت: “لا أشعر بالخجل مما أقوم به. هدفي جذب الانتباه لخطورة وأضرار سيارات الدفع الرباعي على البيئة والمناخ، واستهلاكها الكبير من الوقود”.