كشف مدير عام مدارس الرياض للبنين سابقاً، موسى محمد السليم، عما دار بينه وبين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بعدما عاقب نجله “الأمير عبدالعزيز” في المدرسة الابتدائية.

وقال “السليم” إن خلافا وقع داخل الفصل بين الأمير عبدالعزيز وأحد زملائه في الفصل،ووصل الأمر بينهما تطاول بالألسنة، فبادر معاقبتهم بطريقة تأديبية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “وينك” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن الملك فهد حينها كان وزيرا للمعارف فطلب منه الحضور وسأله عما حدث مع نجله فأبلغه بحقيقة ما حدث، فتعهد الملك فهد بمعاقبة نجله لكنه حث الملك فهد على عدم فعل ذلك لكونه أنهى بالفعل الأمر بطريقة تأديبية فأثنى الملك فهد على تصرفه.