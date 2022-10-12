أكد أطول رجل في غانا، سليمان عبدالصمد، أنه يحتاج إلى إجراء عملية من أجل إيقاف عملية نموه.

وأوضح أنه يعاني من حالة نادرة جدا تسمى “العملقة”، مشيرا إلى أن هناك ورم في رأسه يتسبب في إحداث خلل بجسده وجعل طوله ينمو.

وأكد أنه أدرك في عام 2015 أن طول يزداد كل 3 أو 4 أشهر، حتى أصبح بمرور الوقت أطول رجل في غانا، لافتا إلى أنه استيقظ في يوم من الأيام فوجد لسانه تمدد لدرجة جعلته لا يستطيع التنفس، وذلك وفقا لـ”بي بي سي عربية”.

ولفت إلى أنه تمتع بشهرة بسبب طوله، وأن الجميع يرغبون في التقاط الصور معه في أي مكان يذهب إليه.