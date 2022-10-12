قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن جامعة ياجيلونسكي في بولندا طلبت نقل الخبرة السعودية في فصل التوائم السيامية.

وأضاف “الربيعة” لقناة العربية أن المسيرة الإنسانية الحافلة في فصل التوائم السيامية كانت سيرة علمية ضخمة جداً ، قدمت اليوم لهم بخلاصة علمية مختصرة وكان هناك ردة فعل إيجابية جدا.

وتابع أن الجميع قدروا المستوى العلمي والصحي في المملكة العربية السعودية ، وكذلك كان هناك تقدير للمبادرة الإنسانية السعودية.