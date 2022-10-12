حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خفض الطبقات الكبيرة من الملابس عند انخفاض درجة الحرار، لأن ذلك يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ومن أبرزها نزلات البرد والإنفلونزا والتي تصاحبها بعض الأعراض ومنها السعال، الصداع وسيلان الأنف.

وقالت “سعود الطبية”، أنه يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تفاقم الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسي بالإضافة إلى نوبات الربو وآلام العضلات والتهاب الجيوب الأنفية.

وأكدت أن أكثر الفئات التي تتأثر كبار السن والأطفال، وذلك لإمكانية تعرضهم للمضاعفات والمتاعب الصحية، ويكونوا أكثر قابلية للإصابة بالأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والأمراض الفيروسية والبكتيرية بصورة سريعة.

وأشارت إلى عدة نصائح للوقاية عند حدوث تقلبات في الطقس بعدم تقليل قطع الملابس بصورة مبالغ بها والحرص على أخذ معطف عند الخروج من المنزل وتجنب تشغيل مكيف الهواء، لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.

وأكدت على ضرورة ارتداء الملابس الداخلية القطنية، حيث تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم، وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا، وتجنب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.