انتقد الفرنسي تييري هنري، نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بسبب الشائعات المنتشرة حول رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق بسبب لعبه في مركز المهاجم الصريح بجانب “وعود كاذبة” حصل عليها من إدارة النادي.

وقال هنري لشبكة “سي.بي.إس” :لا أحد يرغب في أن يسلط الناس الضوء على الجوانب التي لا يجيدها في اللعب. أنت فقط لا تحب ذلك.

وأضاف هنري مهاجم أرسنال وفرنسا السابق: مصلحة النادي أكبر من أي فرد، لكن هل يجعلونه يشعر بأن النادي هو الشيء الأهم أم جعلوه يشعر أنه أهم من النادي نفسه؟

وتابع : هناك قاعدة واحدة: إذا طلب منك المدرب أن تفعل شيئا، فعليك فعله.

وذكرت تقارير صحافية في فرنسا وإسبانيا أن مبابي البالغ عمره 23 عاما، والذي مدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بعدما كان قريبا من الانضمام لريال مدريد في الموسم الماضي، يرغب في الرحيل عن بطل فرنسا في يناير المقبل، وفقا لـ”رويترز”.

ونفى باريس سان جيرمان أن يكون مبابي قد طلب الرحيل عن الفريق.