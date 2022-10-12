أعلنت شركة “بي إم دبليو” التعاون مع شركة ألعاب الفيديو Air Console لتزويد سياراتها بألعاب ونظام ترفيهي بدءاً من عام 2023.

وتعتمد الشركة على إضافة تكنولوجيا تنزيل الألعاب إلى نظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارة، والذي يتم التحكم فيه من خلال الهاتف الشخصي.

وكشفت أن هذه التقنية ستكون مفيدة في أي وقت ينتظر فيه العملاء داخل السيارة، بينما لم تذكر “بي إم دبليو” طراز السيارات التي ستشمل ترقية الألعاب في البداية، إلا أن تقنية Air Console تعتبر مناسبة ومثالية للشاشة المنحنية المستخدمة بالفعل في سيارة BMW iX الكهربائية.