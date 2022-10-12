أقلعت سيارة “أكس 2” الكهربائية الطائرة، في تجربتها الأولى بمدينة دبي في دولة الإمارات، وذلك على خلفية سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية في الأسواق العالمية.

وصنعت السيارة الطائرة من قبل شركة “أكس بنغ” (Xpeng) الصينية للسيارات الكهربائية، وعلقت الشركة على الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة، قائلة إنها “أساس مهم للجيل المقبل من السيارات الطائرة”.

وأشار مينغوان تشو، المدير العام لشركة Xpeng Aeroht، إلى إنهم يمضون خطوة بخطوة نحو السوق العالمية”،معلقاً “اخترنا مدينة دبي أولا لأنها من أكثر المدن ابتكارا في العالم”.