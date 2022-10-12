أكد وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، أن علاقة المملكة مع الصين تعد علاقة ممتازة كما أنها أكبر شركاء المملكة، وتنخرط معها في مشاريع اقتصادية كبرى.

وأضاف أن المملكة تسعى إلى توسيع وتنويع شركائها على المستوى الاقتصادي لتحقيق الأهداف التنموية وفقا لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والهند يدخلان ضمن شركاء المملكة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وجدد التأكيد بأن قرار أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط لم يكن قرار سياسي وإنما اقتصادي، وكان هدفه استقرار الاقتصاد ومنعه من الإنهيار، كما أن قرارات أوبك بلس جاءت بالإجماع بناءً على فهمها لسوق النفط بعدما رأت أن السوق مقبل على فائض كبير سيؤثر على أسعار النفط لذا قررت التخفيض.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن تخفيضا لتوقعات النمو للسنة المقبلة، ما يؤكد صحة ما رأته أوبك بلس بشأن إنتاج النفط، وحاجة السوق للحماية من انهيار الأسعار بطريقة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين.