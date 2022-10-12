أطلق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك عطرا جديدا سماه “بيرنت هير” -الشعر المحروق- موضحا أنه باع 10 آلاف زجاجة بقيمة مليون دولار في غضون ساعات قليلة فقط.

وقام ماسك بتغيير معلوماته التعريفية على موقع تويتر واصفا نفسه “ببائع عطور” وغرد قائلا “مع تمتعي بالمكانة التي أحظى بها الآن، كان اقتحام مجال صناعة العطور أمرا لا مفر منه لا أعلم لماذا قاومت هذا الأمر لفترة طويلة؟!”

وثمن الزجاجة الواحدة من العطر الجديد 100 دولار ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في الربع الأول من عام 2023، ليفي ماسك بوعد قطعه الشهر الماضي بإطلاق عطره الخاص.