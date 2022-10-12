أكدت استشارية التخدير في مستشفى كراكوف في ‎بولندا أن التوائم السيامية محظوظون لعلاجهم في المملكة، وذلك خلال محاضرة حول تجربة المملكة في عمليات فصل التوائم السيامية.

وقالت :” أنا مبهرة بكل النجاحات التي تم عرضها، لقد كان أمرا مثيرا للاعجاب أن نتعرف على تجربة فصل هؤلاء الأطفال وعمل الفريق الطبي ومعجبة بطريقة كل العمليات التي تم فصلها”.

وأضافت “نعلم جيدا بالدعم الذي الذي تقدمه الحكومة السعودية وملكها وبدون هذا الدعم كان سيكون إجراء العمليات صعبا، اعتقد أن جميع الأطفال وعائلاتهم محظوظون لاختيار المستشفى في السعودية”.