لفتت لقطة ارتداء رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معطف أسود بعد لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأنظار.

وكان الشيخ محمد بن زايد دخل إلى مقر لقائه ببوتين في مدينة سانت بطرسبورغ، غير مرتدي معطفا.

وقبل خروج الرئيسين ليودع بوتين ضيفه، ظهر أحد أفراد الحرس الرئاسي وهو يحمل معطفا وينتظر في الخارج بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة.

وخرج الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الروسي مرتديا معطفا أسود، أفادت وسائل إعلام إماراتية إنه “معطف بوتين الشخصي”.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد، كان في زيارة إلى روسيا وناقش مع بوتين عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية.