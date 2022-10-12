اعتاد مواطن على نصب خيمته منذ قرابة 20 عام على إحدى الطرق السريعة لاستقبال وضيافة المسافرين عبر رفحاء.

ويستقبل الشمري الزوار والمسافرين بالشعر وكلمات الترحيب بفرحة غامرة وكأن لسان حاله ينطق قول الشاعر ” ياضيفنا لو زورتنا لوجدتنا ضيوف وانت رب المنزل”.

وتتوفر القهوة السعودية التي تطهى بعناية شمالية إضافة إلى أنواع من التمور والفواكه ضيافة يقدمها الشمري لمرتادي هذا البيت على مدار اليوم.