أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) منع التملك في 16 موقعا بمناطق ومحافظات المملكة.

وحددت “إحكام” الـ 16 موقعاً وهي: حدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية والمشاعر المقدسة والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي وأراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال وأراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية ومسارات ومحطات الكهرباء ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها والأملاك العامة الصادر بها صكوك والمرافق والخدمات العامة.

وأشارت “إحكام” إلى أنه لا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات مع بدء العد التنازلي لإغلاق المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات تملك العقارات للمواطنين الذين لا يملكون صكوكًا أو مستمسكات شرعية والتي ستغلق يوم الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ.