قال المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن المملكة تتعرض منذ 5 سنوات لحملات إعلامية “خائبة” تحاول اختراق تلاحم المجتمع السعودي.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” أن المجتمع السعودي يضرب به المثل في كافة أنحاء العالم بأنه مجتمع متلاحم ومترابط ، إلا أن كثير من الجهات سعت إلى اختراق صف وحدة هذا المجتمع.

وتابع أن الأمثلة كثيرة جدا للسيدات الناجحات اللاتي تمثلن المرأة السعودية منها سمو الأميرةريما بنت بندر والمهندسة مشاعل الشميمري وغيرهن كثيرات، أما الأمثلة الأخرى كالهاربات من المملكة قبل 3 سنوات فهي “في مزبلة التاريخ” .