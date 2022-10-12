قال المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن المملكة تتعرض منذ 5 سنوات لحملات إعلامية “خائبة” تحاول اختراق تلاحم المجتمع السعودي.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” أن المجتمع السعودي يضرب به المثل في كافة أنحاء العالم بأنه مجتمع متلاحم ومترابط ، إلا أن كثير من الجهات سعت إلى اختراق صف وحدة هذا المجتمع.

وتابع أن الأمثلة كثيرة جدا للسيدات الناجحات اللاتي تمثلن المرأة السعودية منها سمو الأميرةريما بنت بندر والمهندسة مشاعل الشميمري وغيرهن كثيرات، أما الأمثلة الأخرى كالهاربات من المملكة قبل 3 سنوات فهي “في مزبلة التاريخ” .

مستشار قانوني: الأمثلة كثيرة جدا للسيدات الناجحات اللاتي تمثلن المرأة السعودية منها سمو الأميرة ريما بنت بندر والمهندسة مشاعل الشميمري وغيرهن كثيرات، .. أما الأمثلة الأخرى فهي "في مزبلة التاريخ" @rbalsaud @MAshemimry@Loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HpCXuq3iGR — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022