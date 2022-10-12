أوضح وليد الزهراني معالج نفسي إكلينيكي مفهوم اضطراب الكاتاتونيا، مبيناً أنه في هذه الحالة يكون الشخص عبارة عن جثة رغم أنه حي لكنه كجثة جامدة لا تتحرك وليس لديها أي استجابة ويصنف تحت اضطرابات الفصام التخشبي .

وأكد الزهراني أن حالة الجمود النفسي تنشأ نتيجة للصدمات وهذه عادية لبعض الوقت حيث يستطيع فيها الإنسان ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي ، لكن الانفصام التخشبي “الكتاتونيا” مشكلة ذهنية وعقلية.

وأضاف ” الانفصام التخشبي “الكتاتونيا” نوعين الأول يكون المريض بلا استجابة نهائياً يكون ثابتا لا يتكلم ولا يتحرك ولا يستجيب لأي شئ ، والنوع الثاني الغريب أن تكون لديه استجابة معاكسة للمواقف أو مفرطة بزيادة.

وتابع” نسبة الشفاء من الانفصام التخشبي “الكتاتونيا” قليلة جدا حتى علاجه يعد صعباً أيضا والناحية الدوائية أو الصدمات الكهربائية قد تعالج جزء من الحالة.

معالج نفسي إكلينيكي : نسبة الشفاء من الانفصام التخشبي "الكتاتونيا" قليلة جدا جدا .. والناحية الدوائية أو الصدمات الكهربائية قد تعالج جزء من الحالة @Waleed_Zahrani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XGamuOGue7 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022

معالج نفسي إكلينيكي : الانفصام التخشبي "الكتاتونيا" نوعين .. الأول يكون المريض بلا استجابة تماما، والنوع الثاني الغريب أن تكون لديه استجابة معاكسة للمواقف@Waleed_Zahrani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/d8IlWfqEDc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022

د. وليد الزهراني – معالج نفسي إكلينيكي : حالة الجمود النفسي تنشأ نتيجة للصدمات وهذه عادية لبعض الوقت، لكن الانفصام التخشبي "الكتاتونيا" مشكلة ذهنية وعقلية@Waleed_Zahrani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pLsFKiDtys — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022