روت آلاء الحمد، المتخصصة في علم الجريمة والعدالة الجنائية، تجربتها في العمل مع الشرطة الأمريكية في مجال علم الجريمة كناحية تطبيقية لدراستها.

وذكرت أنها كانت ترافق الشرطة فور ورود بلاغ إلى موقع الجريمة وتتابع إجراءات التحقيق، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفتت إلى أنها تلقت عرضا للعمل في أمريكا لكنها فضلت العودة إلى أرض الوطن والعمل فيه، مؤكدة أن أصعب التحديات في مهنتها تكمن في التعب النفسي الذي تشعر به عندما تشاهد جرائم أسرية، وكذلك المناظر البشعة.

وأشارت إلى أن عملها يشمل تدوين الملاحظات واستجواب المشتبه بهم، وتسجيل النتائج التي تم التوصل له، والبحث عن أدلة الجرائم والتعرف على هوية المجرم.

ونوهت بأن القوانين المحلية تختلف من مكان لآخر، مضيفة أنها درست القوانين التي تخص المملكة بدقة مما ساعدها على الإلمام بكافة المعلومات عنها.

وأكدت أن المرأة السعودية قادرة على الدخول في جميع المجالات، كما لا يوجد شئ صعب على المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

آلاء الحمد – متخصصة في علم الجريمة والعدالة الجنائية تروي تجربتها في العمل مع الشرطة الأمريكية في مجال علم الجريمة كناحية تطبيقية لدراستها@ala2aziz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HQrtzfr30y — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022

متخصصة في علم الجريمة والعدالة الجنائية : هناك أساسيات للبحث في علم الجريمة منها التعرف على هوية المجرم وتسجيل الملاحظات واكتشاف الأدلة وإثباتها@ala2aziz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AXVpASTZR3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022

آلاء الحمد – متخصصة في علم الجريمة والعدالة الجنائية : القوانين المحلية تختلف من مكان لآخر .. ودراستي للقوانين السعودية بدقة ساعدتني على الإلمام بكافة المعلومات عنها @ala2aziz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dVeWfdMUgu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022