روت آلاء الحمد، المتخصصة في علم الجريمة والعدالة الجنائية، تجربتها في العمل مع الشرطة الأمريكية في مجال علم الجريمة كناحية تطبيقية لدراستها.

وذكرت أنها كانت ترافق الشرطة فور ورود بلاغ إلى موقع الجريمة وتتابع إجراءات التحقيق، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفتت إلى أنها تلقت عرضا للعمل في أمريكا لكنها فضلت العودة إلى أرض الوطن والعمل فيه، مؤكدة أن أصعب التحديات في مهنتها تكمن في التعب النفسي الذي تشعر به عندما تشاهد جرائم أسرية، وكذلك المناظر البشعة.

وأشارت إلى أن عملها يشمل تدوين الملاحظات واستجواب المشتبه بهم، وتسجيل النتائج التي تم التوصل له، والبحث عن أدلة الجرائم والتعرف على هوية المجرم.

ونوهت بأن القوانين المحلية تختلف من مكان لآخر، مضيفة أنها درست القوانين التي تخص المملكة بدقة مما ساعدها على الإلمام بكافة المعلومات عنها.

وأكدت أن المرأة السعودية قادرة على الدخول في جميع المجالات، كما لا يوجد شئ صعب على المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.