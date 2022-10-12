علق المحلل السياسي سليمان العقيلي، على الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال العقيلي: “أكاد أجزم أن شيئا من إيرادات الغاز التي ربما تستخرج من مياه لبنان، بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل لن تصل لجيوب المواطنين اللبنانين ولن تصرف لتشييد البنية التحتية”.

وأضاف: “إنما ستذهب لجيوب الحيتان السياسية مثلما تفعل حيتان العراق في ثرواته، والفساد نفسه في كل أرض تسيطر عليها إيران”.

ويهدف الاتفاق لحل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي.

لبنان، اسرائيل، الغاز الطبيعي، سليمان العقيلي