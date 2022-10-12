أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم أكل الثوم والبصل وكذلك شرب الدخان للمصلي.

وقال الخثلان :” أكل الثوم والبصل للمصلي مكروه وذلك لما فيهما من رائحة كريهة تأذي المصلين” مبيناً أنه في حال أكل الشخص منهما فإن هناك مستحضرات

تباع في الصيدلية مخصصة لهذا الأمر وتعمل على إزالة رائحة الثوم أو البصل من الفم ”

وأضاف” كذلك شرب الدخان مكروه للمصلي، حيث أن كل ما ينتج عنه رائحة كريهة تؤذي المصلين يعد مكروهاً”.