سجل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في مرمى إنتر، ليقود فريقه برشلونة الإسباني لتعادل مثير 3 / 3 مع ضيفه الإيطالي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتمكن برشلونة من التسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 40، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب، ليحرز ليفاندوفسكي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82.

وأحرز روبن جوسينس الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 89، كما أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.